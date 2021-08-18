BAĞCILAR'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 988 LİRA PARA CEZASI

BAĞCILAR'da, otomobiliyle drift yaptığı anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan araç sürücüsü yakalandı.

BAĞCILAR'da, otomobiliyle drift yaptığı anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan araç sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.

Bağcılar Hüseyin Karaarslan Caddesi'nde otomobili ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan 34 DYS 409 plakalı araç sürücüsü E.S., polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü E.S.'ye otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira; ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmaktan 144 lira ve yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçta bulundurmamaktan 144 lira olmak üzere toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca E.S.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü E.S., hakkında adli işlem yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

------------------------Sürücünün otomobili ile drift yaptığı anlar (cep telefonu kamerası)-Otomobilden görüntü-Sürücünün yakalanarak polis merkezine götürülmesi

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı