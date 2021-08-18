BAĞCILAR'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 988 LİRA PARA CEZASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 988 LİRA PARA CEZASI

BAĞCILAR'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 988 LİRA PARA CEZASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da, otomobiliyle drift yaptığı anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan araç sürücüsü yakalandı.

BAĞCILAR'da, otomobiliyle drift yaptığı anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan araç sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.

Bağcılar Hüseyin Karaarslan Caddesi'nde otomobili ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan 34 DYS 409 plakalı araç sürücüsü E.S., polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü E.S.'ye  otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira; ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmaktan 144 lira ve yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçta bulundurmamaktan 144 lira olmak üzere toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca E.S.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü E.S., hakkında adli işlem yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

------------------------Sürücünün otomobili ile drift yaptığı anlar (cep telefonu kamerası)-Otomobilden görüntü-Sürücünün yakalanarak polis merkezine götürülmesi

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Konya'da polis, 20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı
Konya'da polis, 20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı
Diyarbakır'da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu
Diyarbakır'da kayıp 17 yaşındaki kızı, 29 gün sonra polis buldu
Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı
Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mustafa Er Burak Elmas Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAĞCILAR'DA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 988 LİRA PARA CEZASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.08.2021 13:03:24. #1.13#

title