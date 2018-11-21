Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Bağcılar'da doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Yolda yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen patlama sonucu çıkan gaz alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı.

Olay saat 11.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 620. Sokakta meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattına zarar verilmesi sonucu çıkan gaz alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın İGDAŞ ekibinin doğalgaz vanasını kapatması sonrası kontrol altına alındı.