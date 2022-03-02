BAĞCILAR'DA DOĞAL GAZI AÇIP EVİ PATLATAN SANIK: AİLEME VE KOMŞULARA KIZDIĞIM İÇİN YAPTIM

BAĞCILAR'da evdeki camları bantlayarak hava çıkışını engelledikten sonra, doğalgaz borusunu kesip patlamaya neden tutuklu sanık Murat Çakıcı'nın (32) yargılandığı davada görevsizlik kararı verildi. Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi. Sanık Murat Çakıcı, "Evi patlattım doğrudur. Düzenek yoktur, ben aileme ve komşulara kızdığım için böyle yaptım. Onlara ders vermek için yaptım" dedi.

14 Kasım 2021 tarihinde Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katında patlama meydana geldi. Yapılan araştırmalarda, ev sahibinin oğlu Murat Çakıcı'nın mutfağa giden doğalgazı açtıktan sonra, boruyu kestiği, kapıları ve pencereleri kapatarak evden ayrıldığı ortaya çıktı.

Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Çakıcı bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"BUNU YAPSA YAPSA OĞLUM MURAT YAPAR"

Duruşmada söz verilen sanık Murat Çakıcı'nın babası Çengiz Çakıcı, "Ben patlama sırasında orada değildim. Olayı görmedim. Olay yerine patlamadan sonra gittim. Evi incelediğimde kapı ve camların bantlı olduğunu gördüm. Patlama olmuştu ancak kapı ve camlardaki bant izi olduğunu gördüm. Doğalgaz borusunun kesik olduğu, ocağa giden doğalgaz borusunun da kesik olduğunu gördüm. Özellikle patlama yapılması için uğraşılmış olduğunu bunlardan anladım. Bunu yapsa yapsa oğlum Murat yapar. Başka hasmımız yoktur" dedi.

Sanık Murat Çakıcı'nın annesi Kıymet Çakıcı, "Ben olay günü evde yoktum. Kızımın doğumuna Gebze'ye gitmiştim. Haber geldi eve gittim. İtfaiye yangını söndürmüştü. Evimiz yandı kış günü sokakta kaldık. Elbiselerimi dahi yeniledim. 150 bin TL civarında zararım oldu. Ben oğlumun evi yaktığını kendim görmedim. Bana oğlumun yaktığını söylediler. Oğlumla aramız iyi değildi. Daha önce uyuşturucu parası vermem için beni sıkıştırıyordu" ifadelerini kullandı.

"DEFTERİN HER SAYFASINA HER BİRİMİZ İÇİN AYRI BİR ÖLÜM ŞEKLİ YAZMIŞTI"

Murat Çakıcı'nın kuzeni Ferhat Çakıcı, "Olaydan sonra eve gittiğimizde sağlam olan odada bir defter bulduk. Bu defterin her sayfasına her birimiz için ayrı bir ölüm şekli yazmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri defteri aldılar. Sanık deftere yazdığı gibi bizi öldürmek amaçlı bu şekilde bir patlama tasarlamış. Olay nedeniyle maddi zararım oldu. Ayrıca eşim ve çocuklarım korktular. Psikolojik destek görüyorlar" diye konuştu.

"BEN EVİ PATLATTIM DOĞRUDUR"

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Çakıcı, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Aile bireylerimle aram iyi olmadığı için bana iftira ediyorlar. Amcamın adamı olarak bildiğim iş ortağı Çeçenistanlı Selim isimli şahıs yapmış olabilir. Bütün binada fuhuş yapıldığını düşünüyorum. Hepsi bu şebekenin içindedir. Ben bunlara karşı çıktığım için bana iftira ediliyor. Beraatımı istiyorum" şeklinde savunma yaptı. Sanık savunmasının devamında suçunu itiraf ederek, "Eski savunmalarımı tekrar ederim. Ancak ben olayı itiraf etmek istiyorum. Ben evi patlattım doğrudur. Düzenek yoktur, ben aileme ve komşulara kızdığım için böyle yaptım. Onlara ders vermek için yaptım. Ayrıca binada kimse yoktu. Dışarı baktım dışarısı da sakindi. Bu sebeple patlamayı yaptım. Kimseye zarar vermek istemedim. Amacım sadece daireyi yakmaktı. Ben fuhuşla ilgili çok şikayette bulundum. Ancak hiçbir işlem yapılmadı. Amcamın yanındaki Çeçenistanlı şahıs beni ölümle tehdit etti bu yüzden yaptım" dedi.

Duruşma savcısı tanık beyanları, adli emanette bulunan defter ve dosya kapsamı dikkate alındığında sanığın eyleminin "Olası kastla adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğunu belirtti. Suç bakımından mahkemenin yetkisi olmadığından dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

Mahkeme, sanık hakkında "Yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da suçun "olası kastla adam öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle dosyanın görevsizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Murat Çakıcı'nın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde devam edilecek.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı. Murat Çakıcı ikamet ettiği 202 sokakta bulunan daire içerisinde doğalgaz borusunu kesmek ve pençeleri bantlayarak evden hava çıkışını engellemek suretiyle düzenek kurduğu kaydedildi. Bahse konu daire merkezli olmak üzere apartman içerisinde patlamaya neden olduğu, dairede maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Şüpheli Murat Çakıcı hakkında Yanıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.