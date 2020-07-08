Bağcılar'da dilenci operasyonu
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Bağcılar'da dilenci operasyonu

Bağcılar'da zabıta ve polis ekiplerince ortaklaşa dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bağcılar'da dilenci operasyonu
08.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:41

Bağcılar'da zabıta ve polis ekiplerince ortaklaşa dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Trafiği ve sürücüleri trafiği tehlikeye düşüren dilencilere yönelik yapılan denetimde 9'u çocuk 14 kişi yakalandı. Dilencilik yapan çocukların aileleri ve yetişkinler hakkında cezai işlem uygulandı.

Bağcılar'da son günlerde dilencilere yönelik artan şikayetler üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi harekete geçti. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda zabıta ve polis ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Uygulama sonucunda caddelerde sürücüleri rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9'u çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

DİLENCİ ÇOCUKLARIN AİLELERİ UYARILDI

Şüpheliler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilerin üzerinden yapılan aramada bir miktar para tespit edildi. Haklarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan yetişkin dilenciler daha sonra serbest bırakıldı. Dilenci çocukların aileleri de uyarıldı ve cezai işlem uygulandı.

"POLİS İLE ORTAK DENETİMLER YAPTIK"

İnsanların duygularını istismar etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ekiplerimiz, dilencilere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeyi sürdürüyor. Son olarak da emniyet müdürlüğümüz ile ortak denetimler yaptık. Vatandaşların daha rahat ve huzurlu günler geçirmesi için bundan sonraki günlerde de bu tür çalışmalara devam edecektir" dedi.

22 mahallenin bulunduğu ilçede denetimler, şikayetlerin en çok olduğu Fatih, Yavuz Selim, Fevzi Çakmak, Güneşli ve Demirkapı mahallelerinde belli aralıklarla sürüyor.


Kaynak: DHA

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