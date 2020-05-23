Bağcılar'da derneğe kumar baskını: 29 kişiye 100 bin lira ceza
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Bağcılar'da derneğe kumar baskını: 29 kişiye 100 bin lira ceza

Bağcılar'da derneğe kumar baskını: 29 kişiye 100 bin lira ceza Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda, Covid-19 pandemisine yönelik alınan kuralları ihlal eden dernek sorumlusu ve lokaldeki 28 kişiye 98 bin 345 lira idari para cezası uygulandı İstanbul'da, yeni tip korona virüs (Covid-19)...

23.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:15

Bağcılar'da derneğe kumar baskını: 29 kişiye 100 bin lira ceza

Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda, Covid-19 pandemisine yönelik alınan kuralları ihlal eden dernek sorumlusu ve lokaldeki 28 kişiye 98 bin 345 lira idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme kapsamında yapılan denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal ederek dernekte kumar oynayan 29 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere 100 bin liraya yakın para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde, ilçeye bağlı 100 Yıl Mahallesinde bulunan bir dernek lokalinde yasağı delerek kumar oynayan bazı kişilerin olduğu bilgisini aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alına ihbarı değerlendiren polis, söz konusu derneğe dün akşam saat 18.30 sıralarında baskın düzenledi. Emniyet ekiplerince yapılan kontrollerde, dernekte işletme sorumlusu İsmet K. ile birlikte 29 kişinin bulunduğu ve bir masada 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Suçüstü yakalanan 29 kişinin her birine iki farklı maddeden ceza uygulandı. Buna göre ilk olarak 29 kişinin her birine "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180 lira olmak üzere toplam 92 bin 220 lira, kumar oynadığı anlaşılan 5 şahsa da ayrıca "Kabahatler Kanununa Muhalefet"ten 6 bin 125 lira para cezası verildi. Ruhsatsız dernek lokali ise polis ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Lokalde kumar oynatan ve hakkında tahkikat başlatılan dermek sorumlusu İsmet K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Bağcılar'da derneğe kumar baskını: 29 kişiye 100 bin lira ceza

Kaynak: İHA

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