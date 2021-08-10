BAĞCILAR'DA DERE YATAĞINA DÜŞÜP YARALANDI
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BAĞCILAR'DA DERE YATAĞINA DÜŞÜP YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahmet YEŞİLMENİSTANBUL DHABAĞCILAR'da henüz bilinmeyen nedenle dere yatağına düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ahmet YEŞİLMENİSTANBUL DHA

BAĞCILAR'da henüz bilinmeyen nedenle dere yatağına düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle dere yatağına düştü. Düştüğünü gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düşen kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, bacağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu anlaşılan kişiyi hastaneye kaldırdı.

BAĞCILAR'DA DERE YATAĞINA DÜŞÜP YARALANDI
BAĞCILAR'DA DERE YATAĞINA DÜŞÜP YARALANDI
BAĞCILAR'DA DERE YATAĞINA DÜŞÜP YARALANDI
BAĞCILAR'DA DERE YATAĞINA DÜŞÜP YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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