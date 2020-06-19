Bağcılar'da dere taştı; sürücüler zor anlar yaşadı İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağmur, Bağcılar'da bulunan Tavukçu Deresi'nin taşmasına sebep oldu.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağmur, Bağcılar'da bulunan Tavukçu Deresi'nin taşmasına sebep oldu. Yoldaki araçlar zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına sebep oldu. Bağcılar'daki Tavukçu deresi şiddetli yağışla birlikte taştı. Derenin yanındaki yolu su bastı. Araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Derenin taştığını gören bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla çekti. Sürücünün şaşkınlık içinde "Dereyi hiç böyle gördünüz mü?" demesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA