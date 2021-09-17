Bağcılar'da dantel böceğine karşı önlem alındı

Bağcılar Belediyesi ekipleri, İstanbul'da görülen ve "Amerikan tahtakurusu" olarak da bilinen dantel böceğine karşı tedbirleri aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'da anavatanı Kuzey Amerika olan "dantel böceği" alarmı yaşandığı belirtildi. Yakından bakıldığında kanat bölgesi dantele benzediği için "dantel böceği" adını alan böcek türünün, son günlerde farklı bölgelerde sık görülmeye başladığı ifade edilen açıklamada, insan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren bu böcek türünün, vatandaşları da tedirgin ettiği bildirildi.

Açıklamada, uzmanların, 5 milimetreden daha kısa olan bu canlıların, yaprakların hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin fotosentezini olumsuz etkilediklerini söylediği aktarıldı.

Birçok ilçede etkili olan böcekle ilgili Bağcılar'da herhangi bir şikayetin olmadığı belirtilen açıklamada, "Ancak olası bir tehlikenin önüne geçmek için Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, parklarda böceğin yaşayabileceği ağaçların gevşek kabukları ve yaprak altlarını ilaçladı. Ayrıca gelebilecek ihbarlara da anında müdahale edecek." ifadelerine yer verildi.

Bütün zararlı böcek türlerine karşı ilaçlamaların sürdürüldüğünü anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede şu anda bir sıkıntı görülmediğini, ilgili personelin ilaçlama faaliyetlerini periyodik aralıklarla sürdürdüğünü kaydetti.