Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı - Haberler

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Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Bağcılar'da yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinde aksama yaşandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da yolda meydana gelen çökme nedeniyle araç trafiğinde aksama yaşandı.

Mehmet Akif Bulvarı'nın bir bölümünde, asfalt zeminde henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yoldaki çöken kısım güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgede, araç trafiğinde aksama yaşandı.

Belediye ekiplerinin yol onarım çalışması sürüyor.

Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı

Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı

Bağcılar'da çöken yol nedeniyle trafik aksadı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Bağcılar, Tragger, Güncel, Haberler

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