BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
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BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da çocukların arasında başlayan kavgaya büyükler karıştı.

BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da çocukların arasında başlayan kavgaya büyükler karıştı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis ve bekçiler ayırmakta zorlandı, iki kişi yaralandı.

Olay, geçen pazar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavga sonrası siteden çıkan bir grup, kavgaya karışan çocuklardan birini dövdü. İsminin Adem B. olduğu öğrenilen kişi de site önüne giderek kardeşinin neden dövüldüğünü sordu. Bunun üzerine ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup, Adem B.'ye saldırmaya başladı. Adem B.'nin arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirine girdi. Kavganın büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbedede iki grup bir süre daha kavgaya devam etti. Daha sonra tarafların sakinleşmesi üzerine kavga sona erdi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAĞCILAR'DA ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ - Haberler
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