Bağcılar'da çocuklar yerli teknolojiyi konuştu

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İTÜ'den Dr. Mustafa Helvacı, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde bir araya geldiği öğrencilerle yerli teknolojiyi konuştu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havacılık ve uzay bilimleri alanında uzman olan Helvacı, verdiği seminerde bilginin hayatta en pahalı nesne olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde bilginin en iyi kullanılacağı yerlerin başında havacılık ve uzay teknolojileri geliyor. Yeryüzünde gördüğünüz ne varsa hepsi bir şekilde zaman içinde uzaya çıkmak zorunda. Gelişen teknoloji de havacılık ve uzay teknolojisinin ilerlediğini gösteriyor. İleride belki de yerde araba bile bulmak zor olacak. Bu yüzden bütün bilgimizi teknolojiye dönüştürmemiz lazım. Teknolojide çok ileride olan ülkeler bizden farklı mı? Değil tabii ki. Hiç kimse senden benden üstün değil. Hiçbir farkımız yok, hatta artımız var diyebiliriz. Bizim inanç sistemimiz öğrenmeyi emrediyor. Bizim teknolojiyi geliştirmeyi görev addetmemiz gerekiyor. Ne kadar donanımlı öğrenci, mühendis, sosyolog, doktor, matematikçi yetiştirirsek yeni dünya düzeninde o kadar başarılı oluruz. Kendini motive eden, bu işe adayan başarır."

Helvacı, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'ni hizmete sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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