Bağcılar'da çocuklar Yerli Malı Haftası'nı kutladı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kreşi öğrencileri, özel bir etkinlikle Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası" nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kreşi öğrencileri bir etkinlik gerçekleştirdi.

4-6 yaş grubu minikler, giydikleri meyve kostümleriyle sahneye çıktı. Çocuklar, kendilerini izleyen aileleri ve yakınlarının karşısında sırayla üzerlerinde kostümleri bulunan meyvelerin tanıtımını yapan şiirler okudu. Öğrenciler, daha sonra çiftler halinde dans etti. Miniklerin sahne performansı davetlilerden alkış aldı.

Program sonunda çocuklar, annelerinin getirdiği yöresel yemekleri arkadaşlarıyla birlikte yediler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, etkinliklerle çocukların küçük yaşta bilinçlendirildiğini belirterek, "Yavrularımız hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de Yerli Malı Haftası'nın önemini anladılar. Çocuklarımız bilinçlenerek geleceğimize sahip çıksınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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