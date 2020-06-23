Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılıyor
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Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılıyor

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin bir bölümü 3-10 yaş grubu çocukların hizmet alacağı çocuk kütüphanesine dönüştürüldü.

Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılıyor
23.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:38

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin bir bölümü 3-10 yaş grubu çocukların hizmet alacağı çocuk kütüphanesine dönüştürüldü. Yeni sezonda açılacak olan 50 kişi kapasiteli kütüphanede minikler, bir yandan okuma alışkanlığı kazanırken bir yandan da hayal güçlerini ve becerilerini geliştirecek.

Eğitimden kültüre kadar çocuklara öncelikli hizmetler sunan Bağcılar Belediyesi, yeni bir projeye daha imza attı. İstanbul'da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nde bir bölüm çocuk kütüphanesi olarak hazırlandı.

Becerilerini geliştirecekler

3-10 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede etkinlik alanı, okuma salonu, yeteneklerine göre sanatsal eğitimler alabilecekleri drama, resim, müzik, boyama etkinlik alanları, masal anlatıcılığı etkinlik alanları, strateji-zeka oyun alanları, öğrencilerin görsel ve işitsel algılarının gelişmesine katkıda bulunacak alanlar yer alıyor. Çocuklar, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın yanında hayal güçleri ve becerilerini de geliştirecek.

Veliler için de bölüm ayrıldı

Kütüphane aynı anda 50 çocuğun hizmet alacağı bir kapasiteye sahip. Anne babalar da kütüphanede zaman geçiren çocuklarının yanı başında olabilecek. Bu amaçla veliler için özel bir bölüm de ayrıldı.

Yeteneklerini keşfedecekler

Erken yaşta eğitiminin önemine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Okumak hayatı anlamanın ilk adımıdır. Kütüphanemizde okumayı eğlenceli bir şekilde gerçekleştirecek ve yeteneklerini keşfedecekler. Bu eğitim yuvamızın okuma sevdalısı evlatlarımız için çok yararlı olacağına inanıyorum" dedi.

Çocuk kütüphanesi Eylül ayında yeni eğitim sezonuyla birlikte açılış yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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