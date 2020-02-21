Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak
Haberler » Güncel » Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak - Haber

Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerle bir araya geldiği programda Bağcılar'da yakında çocuk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi.

21.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:03
Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak

Belediye Başkanı , öğrencilerle bir araya geldiği programda Bağcılar'da yakında çocuk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi.


Alaattin - Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik 'nde düzenlenen "Öğrenci Buluşmaları" ekinliğinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı öğrencilerle bir araya geldi. Sohbet havasında geçen programda Çağırıcı, hem gençlere ileriye dönük tavsiyelerde bulundu hem de onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Görüşmede çözüm için öğrencilerin istek, sıkıntı ve sorunları da not alındı.


"Yakında hizmete açacağız"


Söz alan Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü öğretmenlerinden Şenay Arıman, "Bağcılar'da yaşıyorum iki tane çocuğum var. İlçemizde 0-3 ile 3-6 yaş grubuna uygun bebek ve çocuk kütüphaneleri istiyoruz" dedi. Bu yönde bir çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Çağırıcı, "Sizi tebrik ediyorum bunu mutlaka yapacağız. Kültür Merkezimizde bulunan Mehmet Akif Ersoy salonunu çocuk kütüphanesine dönüştürüyoruz. Yakında hizmete açacağız" diye konuştu. Çocuk kütüphanesinin yapılacağı Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi İstanbul'da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler