Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak

21.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:03

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerle bir araya geldiği programda Bağcılar'da yakında çocuk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi.



Alaattin - Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Öğrenci Buluşmaları" ekinliğinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı öğrencilerle bir araya geldi. Sohbet havasında geçen programda Çağırıcı, hem gençlere ileriye dönük tavsiyelerde bulundu hem de onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Görüşmede çözüm için öğrencilerin istek, sıkıntı ve sorunları da not alındı.



"Yakında hizmete açacağız"



Söz alan Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü öğretmenlerinden Şenay Arıman, "Bağcılar'da yaşıyorum iki tane çocuğum var. İlçemizde 0-3 ile 3-6 yaş grubuna uygun bebek ve çocuk kütüphaneleri istiyoruz" dedi. Bu yönde bir çalışmaları olduğunu söyleyen Başkan Çağırıcı, "Sizi tebrik ediyorum bunu mutlaka yapacağız. Kültür Merkezimizde bulunan Mehmet Akif Ersoy salonunu çocuk kütüphanesine dönüştürüyoruz. Yakında hizmete açacağız" diye konuştu. Çocuk kütüphanesinin yapılacağı Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi İstanbul'da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA