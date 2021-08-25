BAĞCILAR'DA ÇOCUĞUNU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİREN BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASI
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BAĞCILAR'DA ÇOCUĞUNU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİREN BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da, 9 yaşındaki çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek, trafiği tehlikeye soktuğu kameralara yansıyan babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

BAĞCILAR'da, 9 yaşındaki çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek, trafiği tehlikeye soktuğu kameralara yansıyan babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

Olay, 25 Ağustos 2021 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 9 yaşındaki A.K. adlı çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun anne ve babasının da olduğu görülüyor.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BAĞCILAR'DA ÇOCUĞUNU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİREN BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASI
BAĞCILAR'DA ÇOCUĞUNU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİREN BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASI
BAĞCILAR'DA ÇOCUĞUNU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİREN BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASI
BAĞCILAR'DA ÇOCUĞUNU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİREN BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası
Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası
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BAĞCILAR'DA ÇOCUĞUNU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİREN BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASI - Haberler
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