Bağcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
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Bağcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da bir adamın evine çağırdığı 14 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı.

Bağcılar'da bir adamın evine çağırdığı 14 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Tacizcinin evinin önünde toplanan öfkeli kalabalık evin camlarını kırdı. Tacizcinin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 1051 Sokak'ta yaşandı. Sokaktaki giriş kat bir dairede yaşayan Ali S.'nin evine çağırdığı bir çocuğa taciz görüntülerinin ortaya çıkması üzerine mahalleli ayaklandı. Bina önünde toplanarak evin camlarını kıran mahalleliyi muhtar sakinleştirdi. Durum, polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin önünde güvenlik önlemi alarak çocuk tacizcisi şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"BİR ÇOCUĞA TACİZ EDERKEN VİDEOSU ÇEKİLMİŞ"

Mahalle sakinlerinden Ercan Demirkıran, "Burada yaşayan kişi Ali S. hanımından ayrıldı hep çocuklarla ilgileniyor. Küçük yaştaki çocuklara sigara ve içki verdiğine şahidim. Gasp ve tacizden içeriye girip çıkmış. Bugün bir çocuğa taciz ederken videosu çekilmiş. Çocuklar burayı yakacaktı sonra muhtarımız yetişti bırakmadı ki yaksınlar. Bu adam hiçbir şekilde buraya giremeyecek. Parkta mahallede hep ufak çocuklarla ilgilendiğine şahidiz. Daha önce de şikayet ettik. Polisler ilgilendi ama bir şey bulamadı" dedi

"BİZ BU AKŞAM UYUMAYACAĞIZ İŞE GİTMEYECEĞİZ"

Mahalleli olarak yaşanan olaydan dolayı çok öfkeli olduklarını ifade eden Demirkıran, "Biz zaten bu adamın böyle bir şey yaptığından şüpheleniyorduk. Polisler geldi bugün ilgilendiler. 3-4 senedir burada oturuyor bu adam, 20-25 senedir bu mahalledeymiş. Bunu dışarda gören olursa gereken dersin verilmesini istiyorum. Dövsünler bacağını kırsınlar felç etsinler ondan sonra polise teslim etsinler. Biz bu akşam uyumayacağız işe gitmeyeceğiz. Her tarafı dolaşacağız İstanbul'u gezeceğiz. Biz bu adamı inşallah polisten önce yakalarız" şeklinde konuştu.

(Furkan Tan/ İHA)

Bağcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Bağcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Bağcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Bağcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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