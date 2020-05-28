Bağcılar'da cinayet... Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı
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Bağcılar'da cinayet... Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı

BAĞCILAR'da bir evde vatandaşları bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayarak telefon ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen Afganistan uyruklu 6 kişi tutuklandı.

Bağcılar'da cinayet... Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı
28.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:55
BAĞCILAR'da bir evde vatandaşları bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayarak telefon ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen  Afganistan uyruklu 6 kişi tutuklandı.

Bağcılar, Yenigün Mahallesi'nde bir evde 22 Mayıs'ta Afganistan uyruklu Said Muhammed Shah K. öldürülmüş, yine Afganistan uyruklu İnder J. de yaralanmıştı. Öldürülen Said Muhammed Shah K.'nın 500 lirası ve cep telefonu gasp edilmişti. Olay üzerine operasyon başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaptığı çalışmada olaya ilişkin Afganistan uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis bu kişilerden birinin 4 Nisan'da Bağcılar'da gasp, 3 kişinin de cinayetten bir gün sonra 23 Mayıs'ta Sultangazi'de "Nitelikli yağma" suçunu işlediklerini tespit etti.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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