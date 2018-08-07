Bağcılar'da Cinayet: 2 Ölü

Bağcılar'da bir evde bıçaklanarak öldürülmüş iki kişinin cesedi bulundu.

Evren Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrumunda yaşayan tekstil işçisi Suriyeli M.E.A, iddiaya göre akşam saatlerinde eve gelerek eşi Hulud Hemdos ve eşinin yanındaki şahsı bıçakladı.

Akrabaların haber alamayınca eve gelmesiyle ortaya çıkan olay sonrası polis, Hulud Hemdos ile üzerinde kimlik belgesi çıkmayan 35 yaşlarındaki bir erkeğin cesedini buldu.

Evdeki cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şüpheli M.E.A'i arama çalışmaları sürüyor.