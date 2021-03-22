Bağcılar'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
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Bağcılar'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

22.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:53
Bağcılar'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar'da bir binada 6 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Bağcılar'da bir binada 6 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1442 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan Gürcistan uyruklu Teyo isimli kadın ve Pakistan uyruklu Amir'in evine gelen 4 kişi arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslar evde bulunan 2 kişiyi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis sokağı güvenlik çemberine alırken giriş çıkışlar kapatıldı. Eve giren ekipler Teyo isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, Amir isimli erkek şahıs ağır yaralanarak ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Bağcılar'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
Bağcılar'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
Bağcılar'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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