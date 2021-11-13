Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan ilk bilgilere göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden iki otomobille kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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