Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Haberler
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Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan ilk bilgilere göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden iki otomobille kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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