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Bağcılar'da çatı yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Bağcılar'da çatı yangını

Saat 10: 08 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bahçelievler, Bağcılar ve Bakırköy itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 10: 08 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bahçelievler, Bağcılar ve Bakırköy itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimiz yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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