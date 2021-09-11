Bağcılar'da çatı yangını

Bağcılar'da çatı yangını11 Eylül 2021 CumartesiBağcılar'da çatı yangını meydana geldi. Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1147 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı metruk binanın çatısında yangın meydana geldi. Saat 21: 25 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Bağcılar ve Bahçelievler İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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