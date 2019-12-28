Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da bir binanın çatı katındaki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bağcılar'da bir binanın çatı katındaki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkez Mahallesi 690 Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.