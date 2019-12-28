Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da bir binanın çatı katındaki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

28.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:40
Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

'da bir binanın çatı katındaki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahallesi 690 Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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