Bağcılar'da "Can Veren Pervaneler" konferansı düzenlendi

26.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:22

Araştırmacı-yazar Hayati İnanç, Bağcılar Belediyesince düzenlenen "Can Veren Pervaneler" konferansında vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnanç, Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen programdaki konuşmasında Türk örf ve adetlerinden ahlak kurallarına kadar birçok konuya değinerek, hastalıkların başı olarak tanımladığı dünya sevgisinden kurtulmadan saadete ermenin zorluğuna dikkati çekti.

Kadınların önemini de vurgulayan İnanç, "Evlat annenin eseridir. ya anne yetiştirir ya da kimse yetiştiremez. Baba problem olmasın yeter. Baba olarak evladına iyilik yapacaksan anasına iyi davranacaksın. Erkeklere, hepimize, topluma, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, devlete düşen görev bu. Herhangi bir şeyi başarmış insan bilir ki, yol arkadaşının yardımı olmadan başarıya ulaşması imkansızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hayati İnanç, Elazığ'da meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Acı günler geçiriyoruz. Bir afete maruz kaldık. Bu kardeşlerimize dua edelim. İmtihan zamanıdır. Yapabildiğiniz kadar yardım yapın. Tam zamanı. Merhamet ederseniz merhamet bulursunuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Molla Cami'nin Hazreti Peygamber için yazdığı şiiri okuyarak bitiren İnanç'a, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı çiçek takdim etti.

Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA