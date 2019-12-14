Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:00
Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

'da 15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde 1835 Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülşen (43) isimli kadın 11. katta bulunan evinin camını silmek istediği sırada dengesini kaybederek giriş kapısının önündeki saksıların üzerine düştü. Gülşen Aydın'ın yerde yattığını gören komşuları olay yerine hemen ambulans çağırdı. Aydın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının düştüğü yerde, cam sildiği gazete parçalarının kaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Gülşen Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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