BAĞCILAR'DA ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN PEŞİNDEN BÖYLE KOŞTU

BAĞCILAR'da iki hırsız sabahın erken saatlerinde motosiklet çaldı.

BAĞCILAR'da iki hırsız sabahın erken saatlerinde motosiklet çaldı. Hırsızlığı fark eden motosiklet sahibi motosikletinin peşinden koşmasına rağmen hırsızlara yetişemedi.

Olay bu sabah saat 06.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin önüne park edilmiş motosikletin başına gelen iki hırsız bir süre inceleme yaptı. Ardından hırsızlardan biri motosikletin direksiyon kilidini kırıp üzerine binip sürerek olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin çalındığı gören sahibi hırsızların arkasından bir süre koştu ama yetişemedi. Olay yerinden kaçan hırsızlar izini kaybettirdi. Motosikletin ve hırsızların peşine düşen sahiplerinin arayışı devam ediyor. Yaşanan hırsızlık anı da sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı