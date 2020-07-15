Bağcılar'da caddeyi savaş alanına çeviren kaza: Kamyon otomobillere çarptı
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Bağcılar'da caddeyi savaş alanına çeviren kaza: Kamyon otomobillere çarptı

Bağcılar'ta kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı.

Bağcılar'da caddeyi savaş alanına çeviren kaza: Kamyon otomobillere çarptı
15.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:05

Bağcılar'ta kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. 

Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında  meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Refüjü aşan kamyon  ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı. 

MİNİBÜSLE YARIŞTIĞI İDDİASIKazayı gören temizlik işçisi Fetih Dönmez, "Kamyon bir minibüsle kapışıyordu. Işığı geçtikten sonra direğe çarptı. Direkten geldi, taşlara vurarak karşı tarafa geçti buradaki otomobilleri ezdi. Kamyon sürücüsü aşağı indi. Yanındaki arkadaşı 'ne yaptın sen' dedi, oda 'fren tutmadı' dedi" şeklinde konuştu. Esnaf Mustafa Çınar ise, "Tahmin ediyorum ki kamyon çok süratliydi. Direğe vurduktan karşı şeride geçip iki otomobile vurdu. Otomobilde tek olan kişinin durumu ağırdı ama ailenin olduğu otomobildekilerin durumu iyiydi ama baya yaralanmışlardı" dedi. 


Kaynak: DHA

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