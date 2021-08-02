BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTIHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bir esnaf caddede gördüğü farenin ezilmemesi için elinden geleni yaptı.

BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bir esnaf caddede gördüğü farenin ezilmemesi için elinden geleni yaptı. Esnafın yön komutlarıyla caddeden çıkarmaya çalıştığı fare, rögar kapağından kanalizasyona girdi. Fareyi ezmemek için manevra yapan araçlar ile yolun karşısına geçmeye çalışırken fareyi görünce zıplayan kişi kameralara yansıdı.

Olay, 29 Temmuz Perşembe günü Bağcılar Yenimahalle Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşandı. Petshop dükkanı işleten Kenan Uyanık, caddede gördüğü farenin yanına giderek ezilmemesi için yönlendirmeye çalıştı. Fareye yön komutları vermeye çalışan Uyanık, o anları da cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Caddeden geçen araçların altında ezilmekten son anda kurtulan fare rögar kapağından kanalizasyona girdi.

Kenan Uyanık, "Her şeyden önce öldürmek bana yakışmayacak bir hareket. Petshopcuyum ama her şeyden önce insanım. Bundan dolayı öldürmeyip, kendi doğalına bırakmayı tercih ederim. Güzel bir andı. Gideceği yere gitsin, dedim. Ama o gün orada ezilseydi sebep olduğumu düşünebilirdim." dedi.

BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI
BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI
BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI
BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TESK Başkanı Palandöken: 'Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık'
TESK Başkanı Palandöken: "Aşısız çalışan kalmaması için genelge yaptık"
Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.'
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Son dakika haberleri... Erdoğan: '(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Burak Elmas Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAĞCILAR'DA CADDEYİ BİRBİRİNE KATAN FARENİN EZİLMEMESİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 10:16:23. #1.14#

title