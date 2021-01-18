BAĞCILAR'DA BUZLANAN YOLDA KAZA YAPAN OTOMOBİL KAMERADA
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BAĞCILAR'DA BUZLANAN YOLDA KAZA YAPAN OTOMOBİL KAMERADA

18.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:05
BAĞCILAR'DA BUZLANAN YOLDA KAZA YAPAN OTOMOBİL KAMERADA

Bağcılar'da buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı.

Bağcılar'da buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kent beyaza bürünürken, bazı yollarda da buzlanma oldu. Bağcılar'da ara sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Aynı sokaktan gelen başka bir araç ise kaldırıma çarparak duran araca çarptı. Kaza anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

----------------Kaza anı

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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