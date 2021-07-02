Bağcılar'da buluşan öğrenciler, akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmetti

"Şiddet Yok Masal Var" Projesi kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini anlatan resimler çizdi.

"Şiddet Yok Masal Var" Projesi kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini anlatan resimler çizdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı, AB Erasmus+ iş birliğiyle okullardaki akran zorbalığına dikkati çekmek ve bunu en aza indirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

"Şiddet yok masal var" projesi çerçevesinde yapılan etkinliğe Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Bu kapsamda Bağcılar Atatürk İlkokulu'nun ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda İstanbul'un farklı okullarından 30 öğrenci bir araya geldi. Ellerine fırça ve kalemlerini alan öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini anlatan resimler çizdi. Kimi sevgisini bir gökkuşağıyla kimi de doğadaki çiçek ve bitkilerle anlattı.

Programın konuklarından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Çocukları tebrik eden Eldivan, bu tür sosyal etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu Erasmus projeleri ve okullarımızın yaptığı projeler çocuklarımızı cesaretlendirecek ve sanatsal alanlarda da teşvik edecek bir boşluğu doldurdu. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 12 ay sürecek proje kapsamında, diğer ilçelerde de farklı etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu