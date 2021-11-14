BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Binanın ön cephesi yola açılırken, dairede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

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