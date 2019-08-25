Bağcılar'da boşaltılan binanın çevresinde oturanlar da tedirgin

25.08.2019 13:16

-Mühürlenen binaların olduğu sokakta oturan İsmail Çelebi, "Kolonlar patlamış. Burada binanın karşısında oturuyoruz. Tedirginiz güvenliğimiz yok"

Murat SOLAK/İSTANBUL,

Bağcılar'da bulunan kolonlarında hasar oluşan bitişik iki bina mühürlenerek boşaltıldı. Binaların bulunduğu sokakta oturan vatandaşlar, yıkılma tehlikesine karşı tedirgin olduklarını söyledi.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. 20 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu binalar dün mühürlenip boşaltıldı. Zabıta ekipleri bugün de alanda güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalarda oturanların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar çevredeki otellere yerleştirildi. Binaların bulunduğu sokakta oturan vatandaşlar, yıkılma tehlikesine karşı tedirgin olduklarını söyledi.

"ÇIKACAK SONUCU BEKLİYORUZ"

Sokakta dükkan işleten Hüseyin Özcan, "Bu sitenin kolonlarının çoğu patlak. Bir kadın arkadaş, dükkanı taşımaya kalkınca kolonları görmüş. Belediyeye müracaatta bulunmuş. Şu anda 20 daireyi boşalttılar. Can tehlikesi var boşaltılacak sonuçta. Yetkililerden istediğimiz burası yıkılacak, mağduriyet edilmeden yapılması. Yetkililer geldi. Çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi.

"TEDİRGİNİZ GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Karşı apartmanda oturan İsmail Çelebi ise, "Bir arkadaşım tuttu orayı. Temizlik yaparken fark ediyor. Biz de gittik gördük. Kolonlar patlamış. Burada binanın karşısında oturuyoruz. Tedirginiz güvenliğimiz yok" dedi.

BAĞCILAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bağcılar Belediyesi yıkılma tehlikesi olan binayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bağcılar Belediyesine gelen ihbar üzerine Fatih Mahallesi 1757 Sk. No.7 de 20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 5 katlı bina kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlenerek boşaltılmıştır. Sokak ve bina çevresi güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle çevrilmiştir. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına, gidecek yeri olmayanlarda çevredeki otellere yerleştirilmiştir. 1978 yılı yapımı olan ve ruhsat-iskanı bulunmayan binadan beton örnekleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Çıkacak rapor sonucuna göre kentsel dönüşüm süreci başlatılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Boşaltılan binalardan görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar röp

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA