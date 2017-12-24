Bağcılar'da Bir Yılda 5 Bin 300 Çift Evlendi

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar'da bir yılda 5 bin 300 çift dünyaevine girdi.



Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 1'inin yaşadığı ilçede son bir yıl içinde binlerce çift birbirine "evet" dedi.



Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesinde nikah işlemleri gerçekleştirilen ilçe sakinlerinden 235'i Suriye, Almanya, Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu kişilerle hayatını birleştirdi.



İlçede geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın kıydığı nikahla 25 çift dünya evine girdi.



Dünyaevine giren çiftlerin çeşitli ev eşyaları da Bağcılar Belediyesi tarafından karşılandı.