: Bağcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

09.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:06

Bağcılar'da, silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Automall Oto Galericiler Çarşısı'nda, Abdulkadir Tay, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, çarşıdaki bir galeriye sığınan Tay, burada silahla vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdulkadir Tay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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