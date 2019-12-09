Bağcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
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Bağcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Bağcılar'da, silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

09.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:40
Bağcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

'da, silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Automall Oto Galericiler Çarşısı'nda, Abdulkadir Tay, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, çarşıdaki bir galeriye sığınan Tay, burada silahla vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdulkadir Tay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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