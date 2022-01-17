Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişi öldürüldü, şüpheli ev arkadaşı aranıyor - Haberler
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Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişi öldürüldü, şüpheli ev arkadaşı aranıyor

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli ev arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir kişi bıçakla öldürüldü, şüpheli ev arkadaşının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1698 Sokakta ikamet eden iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürcistan uyruklu arkadaşı Georgi Shirulize'yi (33) bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin gürültüleri duyunca durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Georgi Shirulize'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde delil toplayan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişi öldürüldü, şüpheli ev arkadaşı aranıyor

Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişi öldürüldü, şüpheli ev arkadaşı aranıyor

Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişi öldürüldü, şüpheli ev arkadaşı aranıyor

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

Gürcistan, Bağcılar, Güncel, Haber

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