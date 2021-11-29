Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da bir kafenin tentesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir kafenin tentesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Göztepe mahallesindeki bir kafenin tentesi, etkili olan rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tentenin devrildiği alanda yer alan bir oto galeri firmasındaki araçlar da zarar gördü.

Oto galeri işletmecisi Zakir Yeşiltepe, kazadan son anda kurtulduklarını belirterek, "O sırada arabanın başındaydım, arabaları kurtarmaya çalıştık ama tente birden uçtu. Kendi canımızı son anda kurtardık. Bizim galerideki 5 aracımız hasar gördü. İtfaiyenin gelip tenteyi kaldırmasını bekliyoruz." dedi.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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