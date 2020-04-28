Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı
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Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi hakkında, 2 ay konutu terk etmemeleri şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı
28.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:04

Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi hakkında, 2 ay konutu terk etmemeleri şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir evde parti verildiği ve partiye katılan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayına getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinden sonra şüpheliler adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmaları istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, iftar, daha sonrasında sahur yapmak için toplandıklarını ancak bu kadar kalabalık olacaklarını tahmin edemediklerini, herkesin kendi arkadaşını yanına getirdiğini ifade ederek, herhangi bir suç kasıtlarının olmadığını söyledi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin 2 ay konutunu terk etmemesi suretiyle adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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