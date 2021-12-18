Bağcılar'da bir binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1418. sokaktaki 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.