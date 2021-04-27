Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada

Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

 BAĞCILAR'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, yere atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı. Yaralandığı belirtilen kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

 


Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada
Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada
Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada
Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada
Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Son dakika haberi | BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI
BAĞCILAR'DA KREŞ ÖĞRETMENİ, KOMŞUSU OLAN YAŞLI KADINI BİLEZİKLERİ İÇİN YAKTI
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bağcılar'da binanın çatısında yangın; çatıdan atlama anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:18:04. #1.14#

title