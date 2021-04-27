BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (2)
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BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (2)

BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alevler arasında can pazarı kameradaErol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

-Alevler arasında can pazarı kamerada

Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA -  BAĞCILAR'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, yere atladı. 

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı. Yaralandığı belirtilen kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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