Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı

BAĞCILAR'da bulunan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

12.10.2019 13:57
Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı

BAĞCILAR'da bulunan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yoğun dumanın çıktığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

 


Kaynak: DHA
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