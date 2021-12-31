Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1792. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen apartman sakinleri, binadan güçlükle çıkabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın hasara yol açtı.

Bu arada, yangın nedeniyle sinir krizi geçiren ev sahibinin kayınvalidesi, vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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