Bağcılar'da bina dayanıklılık testi başvuruları arttı
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Bağcılar'da bina dayanıklılık testi başvuruları arttı

22.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:35
Bağcılar'da bina dayanıklılık testi başvuruları arttı

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından İstanbul'da beklenen büyük deprem korkusu nedeniyle Bağcılar'da bina dayanıklılık testine başvurular arttı.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından İstanbul'da beklenen büyük deprem korkusu nedeniyle Bağcılar'da bina dayanıklılık testine başvurular arttı. Depremin ardından geçen 50 günde 300 kişi, "Bina sağlamlık raporu" için Bağcılar Belediyesi'nden talepte bulundu.

İzmir'de 30 Ekim 2020 günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybederken bin 34 kişi de yaralanmıştı. Tüm yurdu üzen bu afet, olası İstanbul depremini bir kez daha gündeme getirdi. İstanbullular, kendilerine "Evim şiddetli bir depremde yıkılır mı?", "Binam sağlam mı?", "Evim güvenli mi?" sorularını sorup oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bağcılar'da yaşayan vatandaşlar da olası bir şiddetli depreme karşı evlerinin dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için "Deprem Dayanıklılık Testi" yapan Bağcılar Belediyesi'nin kapısını çaldı. 30 Ekim'den bugüne kadar geçen 50 günlük süre içinde Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne 300 başvuru yapıldı.

Binalara tahribat verilmiyor

Talepler doğrultusunda Kentsel Tasarım Müdürlüğü yapı uzmanları tarafından binanın betonlarından karotla numune alınıyor. Alınan numuneler belediyenin Yapı ve Zemin Laboratuvarına götürülerek buradaki makinelerde basınca tabi tutuluyor. Basınca dayanamayan karot örnekleri kırılıyor. Bir günde tamamlanan testler sonucunda hazırlanan raporda, evinizin depreme dayanıklı olup olmadığı sonucu çıkıyor. Yapılan deprem testi işlemi sayesinde binanın ana taşıyıcıları, betonarme parçaları ve inşaat malzemeleri üzerinde direnç ölçümleri, basınç ölçümleri ve kalite ölçümleri yapılıyor. Deprem yönetmeliğine göre C25'in altındaki kolonlar riskli gruba giriyor. Riskli olduğu kesinleşen binalar için boşaltım ve yıkım işlemleri başlatılıyor. Bunun dışında binaya tahribat vermeden sismik aletle testler de yapılıyor. Sismik cihazı duvarın uygun bir yerinden betona dayayıp titreşimleri dinleniyor, ulaşılan veriler sisteme yükleniyor ve burada karşılaştırmalar yapılarak sonuca ulaşılıyor. Riskli olduğu kesinleşen binalar için boşaltım ve yıkım işlemleri başlatılıyor.

Kentsel dönüşüm konusunda ilçe sakinlerine en iyi şekilde destek verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, maddi durumu yetersiz olanların test işlemlerinin ücretsiz yapıldığını söyledi. - İSTANBUL

Bağcılar'da bina dayanıklılık testi başvuruları arttı
Bağcılar'da bina dayanıklılık testi başvuruları arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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