Bağcılar'da bebek arabasındaki bebeğin yola düşmesini market sahibi anlattı
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Bağcılar'da bebek arabasındaki bebeğin yola düşmesini market sahibi anlattı

19.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:47

Bağcılar'da kaldırımda bırakılan bebek arabasındaki çocuğun yola devrilmesi sonrası son anda aracın altında kalmasına şahit olan market sahibi o anları anlattı.

Bağcılar'da kaldırımda bırakılan bebek arabasındaki çocuğun yola devrilmesi sonrası son anda aracın altında kalmasına şahit olan market sahibi o anları anlattı. Her şeyin bir anda gerçekleştiğini anlatan market sahibi, çocuğun iyi olduğunu kaydetti.

Bağcılar Kirazlı mahallesinde meydana geldi. Bebeğiyle birlikte markete gelen anne alışveriş yapmak için bebeğini bebek arabasında bırakarak markete girdi. Bu esnada bebek arabası aniden hareket etti ve kayarak yola düştü. Bebeğin düştüğü yere park etmeye çalışan aracın sürücüsü son anda bebeği görerek durdu. Olası bir faciadan dönülen görgü tanığı market sahibi Mustafa Asaad olay anını anlattı. Asaad, "Olay bir dakika içinde oldu. Anne markete girdiği sırada kaza yaşandı. Bebeğin durumu iyi" dedi.

(İHA)

Bağcılar'da bebek arabasındaki bebeğin yola düşmesini market sahibi anlattı
Bağcılar'da bebek arabasındaki bebeğin yola düşmesini market sahibi anlattı
Bağcılar'da bebek arabasındaki bebeğin yola düşmesini market sahibi anlattı
Bağcılar'da bebek arabasındaki bebeğin yola düşmesini market sahibi anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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