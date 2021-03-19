BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
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BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

19.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:45

BAĞCILAR'da bir kadın alışveriş için markette girdiği sırada içinde çocuğu olan bebek arabasını kaldırıma bıraktı.

BAĞCILAR'da bir kadın alışveriş için markette girdiği sırada içinde çocuğu olan bebek arabasını kaldırıma bıraktı. Hareket eden bebek arabası yola devrildi. Bu sırada geri geri gelen sürücü, bebek arabasını son anda farkederek durdu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir kadın, alışveriş için markete girerken 2,5 yaşındaki çocuğunun bulunduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bıraktı. Kaldırımda duran bebek arabası bir anda hareket ederek geri geri gidip kaldırımdan yola devrildi. Bu sırada park etmek üzere kaldırım kenarına geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu. Aracın arka tekeri ile ezilmekten santimetrelerle kurtulan çocuğu gören annesi, çevredeki esnaf ve araç şoförü çocuğu bulunduğu yerden kaldırdı. Bebeğin yara almadığı olay, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Market sahibi, 'Bir müşteri geldi, ekmek ve su alacağını söyledi. Ben de arabanın düştüğünü gördüm. Geri gelen şoför, çocuğu gördü hemen durdu. Ben de hemen yardıma koştum. Çocukta bir şey yok" dedi.

BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
BAĞCILAR'DA BEBEK ARABASI DEVRİLDİ, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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