Bağcılar'da bazı meydanlar, caddeler ve sokaklar yaya trafiğine kapatıldı
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Bağcılar'da bazı meydanlar, caddeler ve sokaklar yaya trafiğine kapatıldı

BAĞCILAR Kaymakamlığı, Bağcılar'da bazı meydanlar, caddeler ve sokakları iki hafta süre ile yaya trafiğine kapattı.

10.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:17
Bağcılar'da bazı meydanlar, caddeler ve sokaklar yaya trafiğine kapatıldı
BAĞCILAR Kaymakamlığı, Bağcılar'da bazı meydanlar, caddeler ve sokakları iki hafta süre ile yaya trafiğine kapattı. 

Bağcılar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 kapsamında ilçede bulunan bazı meydan, cadde ve sokakların iki hafta süre ile yaya trafiğine kapatıldığı duyuruldu. 

Açıklamada, araç trafiğine kapatılarak yürüyüş yolu için düzenlenen aşağıdaki meydan ve caddelerin bugünden 24 Nisan tarihine kadar yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. 

TRAFİĞE KAPATILAN MEYDAN, CADDE VE SOKAKLAR ŞUNLAR: Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yeni Mahalle Ahmet Kabaklı Caddesi.Açıklamada, izin belgesi olanların, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla buralardan geçmek zorunda olanların karardan muaf tutulduğu, bu bölgelerden geçecek vatandaşların güvenlik güçleri ve zabıta tarafından maskesiz geçişlerine izin verilmeyeceği, geçişler sırasında da sosyal mesafeye uyulmasının sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, bu kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre cezai işlem yapılacağı belirtildi. Kararın, COVİD-19 salgınına karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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