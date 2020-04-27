Bağcılar'da bazı cadde ve meydanlar  kapatıldı
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Bağcılar'da bazı cadde ve meydanlar  kapatıldı

BAĞCILAR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı cadde ve meydanlar iki hafta süreyle kapatıldı.

Bağcılar'da bazı cadde ve meydanlar  kapatıldı
27.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:10

BAĞCILAR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı cadde ve meydanlar iki hafta süreyle kapatıldı. Konu ile ilgili Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Bağcılar İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemiz dahilinde uygulanacak önlemlerle ilgili düzenlemeler yapmak üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 26. Maddesine istinaden 10.04.2020 gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda 2020/6 sayılı karar ile alınan tedbirlere ilişkin sürenin dolması nedeniyle 27.04.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki ek tedbirler alınmıştır. 

İlçemiz dahilinde aşağıda isimleri yazılı meydanlar ile araç trafiğine kapatılarak Yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş olan cadde ve sokakların yaya giriş-çıkışlarına 15.00-03.00 saatleri arası kapatılmasına,Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı CaddesiEsnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf olmasınaBu bölgeden geçecek vatandaşların İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıtasınca maskesiz geçişlerine izin verilmemesine geçişler sırasında sosyal mesafeye uyulmasının sağlanmasına Kararlara uymayanlara hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre cezai işlem yapılmasına Bu kararın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 15.00'ten başlayarak 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00 e kadar uygulanmasına karar verilmiştir.Covid-19 salgınından bütün vatandaşlarımızı korumak  ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulumumuzca alınan kararlara uyulması konusunda ilçemiz halkının bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da  gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz." denildi.

 


Kaynak: DHA

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