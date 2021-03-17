BAĞCILAR'DA BALIKÇIDAKİ PATLAMA ANI KAMERADA
BAĞCILAR'DA BALIKÇIDAKİ PATLAMA ANI KAMERADASoner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Bağcılar'da sabaha karşı balıkçıda meydana gelen patlama iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
BAĞCILAR'DA BALIKÇIDAKİ PATLAMA ANI KAMERADA
Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA Bağcılar'da sabaha karşı balıkçıda meydana gelen patlama iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bağcılar'da sabaha karşı bir balıkçı dükkanında patlama meydana gelmiş, iş yerinde büyük çapta hasar oluşmuştu. Patlama anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddeden bir araç geçtikten kısa bir süre sonra patlama yaşanıyor ve iş yerindeki malzemeler dışarıya savruluyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı